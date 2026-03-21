وقال أحد المصدرين لرويترز إن الاقتراح، الذي كانت مؤسسة إن.بي.آر الإعلامية أول من أورده، قُدم إلى حماس خلال اجتماعات عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي.

وذكر المصدران المطلعان أن المحادثات حضرها نيكولاي ملادينوف وأرييه لايتستون.

وملادينوف هو الممثل السامي لمجلس السلام لغزة وعينه ترامب. أما لايتستون فهو مساعد لمبعوث ترامب الخاص، ستيف ‌ويتكوف.

وتنص خطة ترامب لغزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وبدء إعادة الإعمار مع إلقاء حماس ‌لأسلحتها.

وقال ملادينوف يوم الخميس إن ‌هناك جهودا جادة جارية لتقديم الإغاثة إلى القطاع الذي مزقته الحرب، مع إطار عمل اتفق عليه الوسطاء يمكن أن يدفع عملية إعادة الإعمار قدما في غزة، التي تحولت أجزاء واسعة منها إلى ركام.

وقال ملادينوف في منشور على منصة إكس بمناسبة عيد الفطر "الأمر مطروح الآن على الطاولة. وهو يتطلب خيارا واحدا واضحا: تخلي حماس وكل الجماعات المسلحة بشكل كامل عن ‌السلاح، دون أي استثناءات... في هذا الوقت المفعم بالأمل، ‌نأمل أن يتخذ المسؤولون ⁠الخيار الأنسب للشعب الفلسطيني".

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من ممثلين لحركة حماس.

العفو قد يطرح على الطاولة

قال مسؤولون أميركيون إن حركة حماس المدعومة من إيران قد ⁠يعرض عليها عفو ضمن أي اتفاق ‌توافق بموجبه على إلقاء أي أسلحة ثقيلة وخفيفة مثل البنادق.

وترجح مصادر مقربة من حماس أن ترفض الحركة ⁠التخلي عن بنادقها خوفا من هجمات الجماعات المسلحة المعادية لها في غزة والتي يحظى بعضها بدعم من ⁠إسرائيل.

وتبادلت حماس وتلك الجماعات شن هجمات مميتة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر.

وقال أحد المصدرين إن الكثير سيعتمد على ما هو مقبول بالنسبة لإسرائيل، التي تطالب بنزع سلاح الحركة بالكامل.

ورفض ⁠بعض كبار المسؤولين في حماس رفضا قاطعا أي نزع للسلاح خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال المصدر إن العفو والاستثمارات الموجهة إلى غزة يجري عرضهم لتحفيز حماس، لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كان مجلس السلام سيتوفر لديه المال اللازم لتغطية تكاليف ذلك.