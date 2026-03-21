وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن معظم الضحايا سقطوا داخل أقسام الأطفال والنساء أثناء تلقيهم العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد طال القصف أقسام الأطفال والنساء والتوليد داخل المستشفى، وهو مرفق مدني يقدم خدمات حيوية للسكان، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المرضى والمرافقين.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية، ما يعكس تدهوراً متسارعاً في الوضعين الأمني والإنساني في المنطقة.

إدانات سياسية ومطالب دولية

ودانت جهات سياسية سودانية الحادثة بشدة، ووصفتها بأنها "جريمة بحق المدنيين"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

كما دعت إلى تحرك دولي فوري لوقف الحرب، وحماية المدنيين من الانتهاكات المتكررة ضدهم، خاصة في مناطق النزاع بدارفور وكردفان.

وأكدت بيانات صادرة عن جهات سياسية ومدنية أن استهداف المنشآت الصحية يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، الذي ينص على حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وعدم تعريض المرضى والمدنيين للخطر.

مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية

يأتي هذا الهجوم في ظل أوضاع إنسانية متدهورة أصلاً في إقليم دارفور، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الصحية والإغاثية. ويُخشى أن يؤدي استهداف المستشفيات إلى حرمان آلاف المدنيين من الرعاية الطبية الأساسية.

ودعت منظمات حقوقية سودانية وناشطون إلى ضمان حماية المنشآت الصحية وعدم استهدافها، وفتح ممرات آمنة لإسعاف المصابين، وتمكين فرق الإغاثة من الوصول إلى المتضررين.

كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الحادثة.

يمثل قصف مستشفى الضعين تصعيداً خطيراً في مسار النزاع، ويعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن سلامة المدنيين في مناطق الحرب.

وبينما تتواصل عمليات البحث تحت الأنقاض، تبقى الحاجة ملحة لتحرك عاجل يضع حدًا لاستهداف الأبرياء ويضمن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.