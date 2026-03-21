وأعلن الجيش أنه شنّ موجة غارات فجر السبت على أهداف لحزب الله في بيروت، بعد أن كان قد أنذر سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بالإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تضرب حاليا أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية في بيروت".

وحذر متحدث عسكري إسرائيلي في وقت سابق سكان الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، بضرورة إخلاء منازلهم قبل بدء الغارات الجوية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان باستهداف غارة إسرائيلية على الضاحية الغبيري، وغارة ثانية محيط برج البراجنة.

وقتل شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في إحدى بلدات جنوب لبنان، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة عنيفة فجرا على منزل في بلدة الغندوزية في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح تم انتشالهما من تحت الأنقاض".

ويوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة له تجري "عمليات برية مركزة" جنوبي لبنان.