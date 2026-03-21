وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تضرب حاليا أهدافا لمنظمة حزب الله الإرهابية في بيروت".

وحذر متحدث عسكري إسرائيلي في وقت سابق سكان الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، بضرورة إخلاء منازلهم قبل بدء الغارات الجوية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان باستهداف غارة إسرائيلية على الضاحية الغبيري، وغارة ثانية محيط برج البراجنة.

وقتل شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في إحدى بلدات جنوب لبنان، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارة عنيفة فجرا على منزل في بلدة الغندوزية في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح تم انتشالهما من تحت الأنقاض".

ويوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة له تجري "عمليات برية مركزة" جنوبي لبنان.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي: "بدأت فرقة جولاني القتالية، بقيادة الفرقة 36، عملية برية مركزة في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، لتوسيع منطقة الدفاع الأمامية".

وأضاف: "حتى الآن، دمرت القوات عشرات من مواقع حزب الله الإرهابية، وعثرت على أسلحة، وقضت على عدد من الإرهابيين في اشتباكات مباشرة، وذلك بدعم جوي".

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ألفي هدف "إرهابي" في لبنان، منذ عودة الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس.

وأشار إلى أنه حتى الآن "تم ضرب أكثر من ألفي هدف إرهابي، من بينها 120 مركز قيادة وأكثر من 110 مخازن أسلحة وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ".

وأوضح البيان أنه: "تم القضاء على أكثر من 570 إرهابيا من حزب الله ، منهم 220 مقاتلا من قوة الرضوان، وحوالي 150 مشغلا لصواريخ أرض أرض، وأكثر من 30 قياديا من مختلف الرتب".