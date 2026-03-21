وأكدت وزارة الدفاع السعودية في بيانات متتالية منذ فجر السبت، اعتراض وتدمير العشرات من المسيّرات الإيرانية في المنطقة الشرقية.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن "اعتداءات إيران ستزيد من عزلتها"، مضيفا أن هجماتها على دول الخليج لن تحقق لها أي مكاسب.

وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزاري تشاوري لدول عربية وإسلامية بالرياض، الخميس: "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة"، مشيرا إلى أن "إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا".

وأشار إلى أن "الاعتداءات ستزيد من عزلة إيران إذ خططت بشكل مسبق للاعتداءات"، كما أكد أن "التناقض الإيراني ليس جديدا بل هو التحدي".

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها"، مشددا على أن "هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون لمواجهة الاعتداءات الإيرانية. إيران تتبع سياسة الابتزاز لغاية الوصول إلى أهدافها".

وأضاف: "إيران اعتدت على أعيان مدنية في دول الخليج مع بداية الحرب".

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن "إيران لطالما أنكرت دعمها للميليشيات وأدوارها التخريبية"، محذرا من أن "هجماتها على جيرانها سيكون لها عواقب، وسنتخذ القرارات المناسبة للدفاع عن بلدنا ومواردنا".