وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان إن المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات "محاولة مرفوضة لتهديد أمن الإمارات واستقرارها".

‏وأكّدت الوزارة "رفضَ الأردن واستنكارَه هذه المحاولة، وتضامنَه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفَه معها، ودعمَه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، الجمعة، تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها، كانت تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدة مسبقا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية عبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.



وأكد جهاز أمن الدولة الإماراتي أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، مشددا على أنه لن يُسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.