وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى تعالى أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والأمن والاستقرار.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد والقادة خلال الاتصالات، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على دولها وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشدد الشيخ محمد بن زايد والقادة على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد والأزمات.