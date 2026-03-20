وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على حسابها في "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

وأدانت الإمارات الأربعاء بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لحماية أمنها وسيادتها.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الاعتداءات، وهم: آلاء نادر عوني من دولة فلسطين، ومريب زمان نزار، ومظفر علي غلام، وإسماعيل سليم خان من جمهورية باكستان، وأحمد علي شوبار علي من جمهورية بنغلاديش، وديباس شريستا من نيبال.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن الهجمات الإيرانية، والتي تجاوزت 2000 صاروخ باليستي وجوال وطائرة مسيرة، استهدفت مرافق مدنية حيوية ومطارات ومناطق سكنية، في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.