وأضاف ترامب ⁠أنه "سيكون من الجيد" ⁠أن ​تنخرط ⁠دول ​مثل الصين ​واليابان في ذلك الأمر.

وقلل الرئيس الأميركي من صعوبة تأمين مضيق هرمز، واصفا عملية فتحه بأنها "مناورة عسكرية بسيطة" ومنخفضة المخاطر.

وتابعترامب: "عند مرحلة معينة سيُفتح المضيق من تلقاء نفسه". كما أكد عدم رغبته في السعي نحو اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران في الوقت الراهن.

والخميس، قالت دول أوروبية كبرى، في بيان مشترك مع اليابان، إنها ستتخذ خطوات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى "الجهود المناسبة" لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وندد البيان، الصادر عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، بالهجمات التي شنتها إيران، داعيًا إلى وقفها فورا.

وأكد البيان استعداد هذه الدول للانضمام إلى "الجهود الملائمة" لضمان أمن الملاحة في المضيق، في إشارة إلى تنسيق دولي محتمل لحماية تدفقات الطاقة.