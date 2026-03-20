وذكر بيان صادر عن الحكومة أن وزراء بريطانيين اجتمعوا اليوم لمناقشة الحرب مع إيران وإغلاق طهران مضيق ​هرمز.

وجاء في البيان "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد ‌البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأمريكية لتدمير المواقع الصاروخية والقدرات المستخدمة ‌لمهاجمة السفن ‌في مضيق هرمز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن هذا الأسبوع أن لندن لن تنجر إلى حرب على إيران. ورفض في بادئ الأمر طلبا أميركيا باستخدام قواعد بريطانية ‌لشن ضربات على إيران، معللا ‌ذلك بضرورة التأكد ⁠من شرعية أي عمل عسكري.

لكن ستارمر عدل موقفه بعد أن شنت إيران ضربات على حلفاء بريطانيا في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرا إلى ⁠إمكان استخدام ‌الولايات المتحدة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي ⁠البريطاني وقاعدة دييجو جارسيا، وهي قاعدة أميركية بريطانية مشتركة ⁠في المحيط الهندي.

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجمات متكررة على ستارمر منذ بدء ​النزاع، قائلا إنه لا ⁠يقدم دعما كافيا.

وقال ​ترامب يوم الاثنين إن هناك "بعض الدول التي خيبت أملي بشدة"، قبل أن يخص بريطانيا بالذكر، التي ​وصفها بأنها كانت تعد في يوم من الأيام "أفضل حلفاء بريطانيا".

ودعا بيان داونينج ستريت إلى "خفض التصعيد بشكل عاجل والتوصل إلى حل سريع للحرب".