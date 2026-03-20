وأصدرت الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات المخططات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة وآخرها كل من دول الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلادين من إحباطها وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح".

وأكدت مصر "تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين ومع جميع دول الخليج ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من سيادتها أو المساس باستقرارها الأمني أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأعربت مصر عن "دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات المختصة في دولتي الكويت والإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة لحماية أمنها وشعوبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي".

كما جددت رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والظغرهاب وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.