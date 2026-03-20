أكد البيت الأبيض الجمعة، أن الولايات المتحدة يمكنها السيطرة "في أي وقت" على جزيرة خرج إذا أرادت ذلك، بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تدرس خططا لدخول أو حصار هذه المنطقة التي تمر عبرها معظم صادرات النفط الإيراني الخام.
وردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس"، قالت آنا كيلي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان لوكالة "فرانس برس"، إن جيش الولايات المتحدة قادر على السيطرة على جزيرة خرج "في أي وقت إذا أعطى الرئيس الأمر" لذلك.
وفي وقت سابق من الخميس، نقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس خططا عسكرية للسيطرة، أو فرض حصار بحري، على جزيرة خرج الإيرانية، في تصعيد يهدف إلى الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقال مصدر مطلع على مناقشات البيت الأبيض، إن "الخطة تتطلب نحو شهر من الضربات الجوية المكثفة لإضعاف القدرات الإيرانية حول المضيق، قبل محاولة السيطرة على الجزيرة واستخدامها كأداة ضغط رئيسية في المفاوضات".
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه به البيت الأبيض ضغوطا لإنهاء النزاع وتأمين ممرات الملاحة الدولية، وسط ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية نتيجة التهديدات الإيرانية لخطوط الشحن.