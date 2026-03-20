وقال الجنرال بسلاح الجو الأميركي والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا ‌ألكسوس جرينكيويتش في بيان: "أود أن أشكر جمهورية العراق وجميع الحلفاء الذين ساعدوا ‌في نقل ‌أفراد حلف شمال الأطلسي بأمان من العراق".

وأوضح البيان أن المهمة نقلت جميع أفرادها من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال مسؤول في ‌الحلف، ⁠إن العدد بلغ مئات الجنود.

وكانت دول عدة، منها بولندا وإسبانيا وكرواتيا، أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية ⁠سحب قواتها ‌من الشرق الأوسط، وعللت ذلك بالصراع في ⁠إيران ومنطقة الخليج العربي.

وأوضح الحلف أن مهمته ⁠ستواصل عملها من مقر عسكري في نابولي بإيطاليا.

وأكد أن المهمة لا ⁠تشارك بأي دور قتالي، وإنما تركز على تقديم المشورة لقوات الأمن العراقية ومساعدتها على بناء قدراتها.

وأضاف جرينكيويتش "أود أيضا أن أشكر الرجال والنساء المتفانين في مهمة الحلف بالعراق، الذين واصلوا مهمتهم طوال هذه الفترة. ‌إنهم محترفون حقيقيون".