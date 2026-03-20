نددت إسرائيل بما وصفته "جنون النظام الإيراني"، وذلك في أعقاب حادث في البلدة القديمة في القدس، لم يعرف ما إذا كان ناجما عن سقوط صاروخ أو عن عملية اعتراض.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة إكس إن "الهدية الإيرانية لمناسبة عيد الفطر هي صواريخ على (المسجد) الأقصى"، الواقع على بعد بضع مئات الأمتار من موقع الحادث.
وأضاف أن "الهجوم الإيراني على الأماكن المقدسة للديانات الثلاث يكشف عن جنون النظام الإيراني الذي يدعي التدين".
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية من القدس، بسقوط شظايا صاروخ إيراني في منطقة قريبة من المسجد الأقصى في القدس.
وأوضح أن شظايا الصاروخ سقطت في منطقة ملاصقة للمسجد الأقصى في القدس بالقرب من بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى.
وبين أن منطقة سقوط شظايا الصاروخ في القدس هي حارة اليهود داخل البلدة القديمة، لافتا إلى أن هذه أول مرة تسقط بهذا القرب من المسجد الأقصى.