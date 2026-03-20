وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة إكس إن "الهدية الإيرانية لمناسبة عيد الفطر هي صواريخ على (المسجد) الأقصى"، الواقع على بعد بضع مئات الأمتار من موقع الحادث.

وأضاف أن "الهجوم الإيراني على الأماكن المقدسة للديانات الثلاث يكشف عن جنون النظام الإيراني الذي يدعي التدين".

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية من القدس، بسقوط شظايا صاروخ إيراني في منطقة قريبة من المسجد الأقصى في القدس.