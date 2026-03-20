استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث بحثا التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد وزير الخارجية التركي خلال اللقاء إدانة تركيا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة لما تمثله من انتهاك للسيادة والقوانين الدولية وتهديد للاستقرار الإقليمي.
كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفيدان التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات.