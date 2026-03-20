وأوضح أن شظايا الصاروخ سقطت في منطقة ملاصقة للمسجد الأقصى في القدس بالقرب من بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى.

وبين أن منطقة سقوط شظايا الصاروخ في القدس هي حارة اليهود داخل البلدة القديمة، لافتا إلى أن هذه أول مرة تسقط بهذا القرب من المسجد الأقصى.

من جانبها أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن القوات التابعة لها وخبراء في المتفجرات وعناصر من حرس الحدود تجري عمليات واسعة لرصد شظايا الاعتراض التي سقطت في منطقة القدس.