وقال ثلاثة مسؤولين للوكالة إن واشنطن تستعد لنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تعزيزا للوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ترسل ثلاث سفن حربية وآلافًا من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعتزم نشر قوات برية داخل إيران.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين أن ما بين 2200 و2500 من مشاة البحرية، ضمن مجموعة الجاهزية البرمائية للسفينة "يو إس إس بوكسر" ووحدة المشاة البحرية الحادية عشرة، في طريقهم إلى نطاق القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤولون أن هذه الخطوة تمثل ثاني عملية نشر كبيرة لمشاة البحرية خلال أسبوع، بعد إرسال السفينة "يو إس إس تريبولي" ووحدة المشاة البحرية الحادية والثلاثين المتمركزة في اليابان إلى المنطقة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يخطط لنشر قوات أميركية على الأرض في إيران.