وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "بدأت فرقة جولاني القتالية، بقيادة الفرقة 36، عملية برية مركزة في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، لتوسيع منطقة الدفاع الأمامية".

وأضاف: "حتى الآن، دمرت القوات عشرات من مواقع حزب الله الإرهابية، وعثرت على أسلحة، وقضت على عدد من الإرهابيين في اشتباكات مباشرة، وذلك بدعم جوي".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ألفي هدف "إرهابي" في لبنان، منذ عودة الحرب مع حزب الله في الثاني من مارس.

وقال الجيش في بيان: "في إطار جهودها الدفاعية المتقدمة، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية المحددة الهدف في جنوب لبنان" ضد حزب الله.

وأشار إلى أنه حتى الآن، "تم ضرب أكثر من ألفي هدف إرهابي، من بينها 120 مركز قيادة وأكثر من 110 مخازن أسلحة وأكثر من 130 منصة إطلاق صواريخ".

وأضاف البيان: "تم القضاء على أكثر من 570 إرهابيا من حزب الله ، منهم 220 مقاتلا من قوة الرضوان، وحوالى 150 مشغلا لصواريخ أرض أرض، وأكثر من 30 قياديا من مختلف الرتب".

وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه "سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله، ولن يسمح بإلحاق الضرر بمدنيين إسرائيليين".

وفي 28 فبراير الماضي، اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وفي الثاني من مارس، أطلق حزب الله المدعوم من طهران صواريخ على إسرائيل، معلنا أنه يريد "الثأر" لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في هجمات اليوم الأول.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بغارات مكثفة وتوغلات برية على طول الحدود.