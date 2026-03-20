وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسماعيل أحمدي، رئيس شعبة الاستخبارات في وحدة الباسيج، خلال ضربة استهدفت قيادة الوحدة في طهران في وقت سابق من الأسبوع.

وقال الجيش إن سلاح الجو نفذ الهجوم بتوجيه دقيق من شعبة الاستخبارات العسكرية، مستهدفا "قمة القيادة العليا" لوحدة الباسيج في قلب العاصمة الإيرانية.وأضاف أن الضربة أسفرت أيضًا عن مقتل قائد الوحدة غلام رضا سليماني وعدد من القادة البارزين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أحمدي لعب "دورًا مركزيًا" في تنفيذ عمليات تنسبها إسرائيل إلى قوات الباسيج، كما كان مسؤولًا عن فرض النظام العام لصالح الحرس الثوري.

وأشار إلى أن أحمدي كان من بين الشخصيات التي قادت عمليات قمع الاحتجاجات الداخلية في إيران، عبر استخدام العنف والاعتقالات الواسعة ضد متظاهرين.

وتأتي هذه العمليات، بحسب الجيش الإسرائيلي، ضمن سلسلة ضربات استهدفت قيادات عسكرية وأمنية إيرانية، قال إنها طالت "عشرات القادة الكبار"، في ما وصفه بتقويض منظومات القيادة والسيطرة التابعة للنظام.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته ضد ما وصفه بـ"قادة النظام الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني.وقال التلفزيون الإيراني إن المتحدث باسم الحرس الثوري قتل في غارات شنتها وإسرائيل والولايات المتحدة.