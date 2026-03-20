في رسالة نصية شخصية وصلت إلى جميع المواطنين والمقيمين في صبيحة عيد الفطر، هنأ رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أبناء الإمارات "وكل من يعتبرها وطنا" بمناسبة عيد الفطر السعيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد معاني التكاتف وروح الأسرة الواحدة.
وقال رئيس دولة الإمارات في الرسالة: "إلى أبناء الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطنا، كل عام وأنتم بخير، في هذه الأيام المباركة، يجمعنا التكاتف وروح الأسرة الواحدة، ويستمد وطننا قوته من تفاني من يقومون على حمايته وروح التضامن بين أبنائه، نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات، ويملأ بيوتكم تفاؤلا وطمأنينة".