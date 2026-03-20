وأوضحت ⁠الشركة ‌في بيان نشرته ⁠في بورصة تل ⁠أبيب، أنه من ‌المتوقع ⁠أن تستأنف تشغيلها في غضون أيام.

وقالت البيان إن ​البنية التحتية ⁠المتضررة ​مملوكة لطرف ثالث.

والخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن هجوما إيرانيا بالصواريخ تسبب في إلحاق أضرار بمصفاة حيفا النفطية.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية على منصة "إكس"، صورا أظهرت تصاعد عمود كثيف من الدخان من محيط المصفاة، مشيرة إلى عدم وجود مخاوف من تسرب مواد خطرة.