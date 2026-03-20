وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"إخماد حريق فى مول تجارى بدمياط نتج عن إنفجار أنبوبة غاز ’هيليوم‘ تستخدمها أحد المحال التجارية لملئ بالونات الدعاية الإعلانية.. وضبط مالك المحل المشار إليه ,مستخدم الأنبوبة‘".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي وقع إثر انفجار اسطوانة غاز هيليوم كانت تستخدم داخل أحد المحال لملء بالونات الدعاية، ما أدى إلى اندلاع النيران بالواجهة الرئيسية للمول (موريا مول) وامتدادها لمحتوياتها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 30 آخرين. من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط محمد عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، أن مديرية الصحة تتابع بشكل مستمر مع مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة حالات المصابين جراء انفجار أنبوبة غاز الهيليوم داخل مول تجارى بدمياط الجديدة. وأوضح وكيل الوزارة أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة، وتخضع للملاحظة الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بخروجهم تباعا عقب الاطمئنان الكامل على حالتهم الصحية.