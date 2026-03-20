وبحسب الاستطلاع، ارتفع عدد المقاعد المتوقع لتمثيل حزب الليكود في الكنيست بمقعد واحد إلى 28 مقعدا، مقارنة بالاستطلاعين السابقين، وبزيادة مقعدين عن مستواه قبل اندلاع الحرب، بينما تراجع حزب "عوتسما يهوديت" بمقعد واحد إلى 7 مقاعد، منخفضًا بمقعدين عن مستواه قبل الحرب.

وأظهر الاستطلاع استمرار تراجع دعم غادي آيزنكوت، الذي يقود حزب "يشار!" حيث تراجع مقعدين ليصل إلى 11 مقعدا، كما تراجع نفتالي بينيت بمقعد واحد إلى 21.

وفي المقابل، عوضت أحزاب في المعارضة هذه الخسائر، إذ ارتفع حزب "إسرائيل بيتنا" بمقعدين إلى 10، و"يش عتيد" بمقعد واحد إلى ثمانية.

وأشار الاستطلاع إلى أن أحزاب "الصهيونية الدينية" و"أزرق أبيض" لم تتجاوز نسبة الحسم، بحصول كل منهما على 2.9 بالمئة في حين حصل كل من "الاحتياطيين" و"بلد" على 1.4 بالمئة.

الأمن وإنهاء الحرب

وفي ما يتعلق بالشعور بالأمن، قال 43 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يشعرون بدرجة عالية من الأمن الشخصي في ظل الحرب ضد إيران وحزب الله، بينما وصف 37 بالمئة هذا الشعور بأنه معقول، و20 بالمئة بأنه منخفض.

كما أظهر الاستطلاع أن سكان حيفا والمناطق الشمالية يشعرون بأمن أقل من المعدل العام، إذ قال 33 بالمئة فقط إنهم يشعرون بأمن عال، مقابل 37 بالمئة وصفوه بالمعقول و30 بالمئة بالمنخفض.

وعند سؤال المشاركين عن النتائج التي قد تبرر إنهاء الحرب ضد إيران، قال 39 بالمئة إن استبدال النظام في طهران هو الخيار الأبرز، مقارنة بـ18 بالمئة اختاروا تدمير المشروع النووي بالكامل، و11 بالمئة فضلوا تدمير منظومات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي ما يتعلق بحزب الله، اعتبر 29 بالمئة أن نزع سلاحه الثقيل يبرر إنهاء الحرب، بينما رأى 23 بالمئة أن استسلامه غير المشروط هو الخيار المناسب. وبين ناخبي الائتلاف، كان الاستسلام هو الخيار الأول بنسبة 34 بالمئة في حين فضل 35 بالمئة من ناخبي المعارضة نزع السلاح الثقيل.

يشار إلى أن الاستطلاع أجري يومي 18 و19 مارس، وشمل 500 مشارك من البالغين في إسرائيل، من اليهود والعرب، بهامش خطأ بلغ 4.4 بالمئة.