وحسب لائحة المحكمة، يتهم الجندي راز كوهين (26 عاما) بـ"ارتكاب جرائم أمنية، وتزويد جهات أخرى بمعلومات تتعلق بأنشطة القبة الحديدية".

واعتقل الجندي المتهم في بداية الحرب، حيث خضع للاستجواب في تحقيق مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وتم تمديد احتجازه عدة مرات، حتى واجه الاتهام الجمعة.

وحسب لائحة الاتهام، فإن الجندي الاحتياطي كان على اتصال بعناصر إيرانية، وسرب معلومات حساسة تتعلق بعمليات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

ولم تفصل السلطات الإسرائيلية النطاق الكامل للمعلومات التي يزعم نقلها، أو المبالغ المالية التي تحصل عليها.

وتضاف هذه القضية إلى قائمة متزايدة من محاولات إيران تجنيد إسرائيليين، بمن فيهم عناصر أمن حاليون وسابقون، في مهام جمع معلومات استخباراتية.

وفي الأشهر الأخيرة، حذرت السلطات الإسرائيلية مرارا من أن عملاء إيرانيين يستخدمون بشكل متزايد الحوافز المالية لتجنيد عملاء داخل إسرائيل.