وعبّر لبنان عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات التي طالما وقفت معه في المحن والصعاب، كما هنأت الخارجية اللبنانية الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولًا لمعاقبة المرتكبين.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات أعلن عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها.

وأوضح جهاز أمن الدولة، أن الشبكة تعمل داخل أراضي الإمارات تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخططات خارجية، تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأشار جهاز أمن الدولة الإماراتي إلى أن الشبكة، قامت وفق خطة إستراتيجية معدّة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية، لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتهديد أمن البلاد.