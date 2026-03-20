وأفاد الجيش الإسرائيلي أن "الغارات استهدفت مقر قيادة وأسلحة في عدة معسكرات للجيش السوري".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "جاء هذا ردا على أحداث الأمس (الخميس)، التي استهدف فيها مدنيون دروز في منطقة السويداء".

ولم تنقل وسائل الإعلام السورية الرئيسية أنباء عن هذه الغارات، كما لا تزال تفاصيل الهجوم على الدروز غامضة.

وفي بيان نشر على الإنترنت، زعمت فصائل درزية تنشط في منطقة السويداء مقتل 9 أشخاص واحتجاز 12 شخصا عند نقطة تفتيش، و"اختطاف" 7 آخرين، ووقوع هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، الخميس، في ظروف لم تفصح عن تفاصيلها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا، وسيواصل العمل على حمايتهم".

كما أضاف أنه "يواصل مراقبة التطورات في جنوب سوريا، وسيعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

ويعتبر الهجوم هو الأول من نوعه على سوريا، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.