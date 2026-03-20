وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت "بلدتي بافليه وحانين في قضاءي صور وبنت جبيل"، مشيرة إلى أن ذلك "تزامن مع قصف مدفعي من العيار الثقيل على قرى القطاعين الغربي والأوسط".

وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن "سقوط اصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلهم الى مستشفيات صور".

ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الإسرائيلي أغار أيضا على بلدات السلطانية ودبعال وبنت جبيل وعيناتا وتبنين في الجنوب اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارات إسرائيلية على بلدتي دير سريان وحبوش جنوبي البلاد.