وقال ماكرون، عقب قمة أوروبية في بروكسل، إنه لا يوجد أي مقترح فرنسي يتضمن اعتراف لبنان بإسرائيل، نافيا تقارير تحدثت عن مبادرة من هذا النوع.

وشدد على أن دور فرنسا يقتصر على دعم السلطات اللبنانية لمساعدتها في صياغة مسار للحل وتسهيل النقاشات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، معربا عن أمله في تحقيق ذلك قريبا.

وأوضح أن نجاح المفاوضات يتطلب جاهزية الوفود وموافقة إسرائيل، مشيرا إلى أن بيروت أبدت استعدادها، فيما يبقى القرار بيدتل أبيب.

كما أكد ماكرون أن مهمة نزع سلاح حزب الله تقع على عاتق الجيش اللبناني، معتبرا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء البرية أو الجوية، "غير مناسبة وغير مقبولة" بموجب القانون الدولي.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توجهه إلى إسرائيل في زيارة غير مقررة، بعد جولة في بيروت، لبحث قضايا الأمن والمساعدات الإنسانية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.