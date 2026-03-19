وقال قادة التكتل في بيان صادر عن قمة في بروكسل إن "المجلس الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد وضبط النفس إلى أقصى حد وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف".

ودان رؤساء الدول والحكومات "كل الأفعال التي تهدد حرية الملاحة أو تمنع السفن من الدخول والخروج من مضيق هرمز".

وأضاف البيان أن المجلس الأوروبي يرحب بالجهود التي تبذلها دول أعضاء، بما في ذلك التنسيق مع شركاء إقليميين، لضمان حرية الملاحة في المضيق عند توافر الظروف المناسبة.

وفي سياق متصل، دعا القادة إلى استخلاص "الدروس" من أزمة الهجرة عام 2015 لتجنب تكرار سيناريو مشابه قد تسببه الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية الحفاظ على درجة عالية من اليقظة رغم عدم تسجيل تدفقات هجرة حتى الآن.