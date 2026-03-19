وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت، وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني و إيران، بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية عبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.

وأكد جهاز أمن الدولة الإماراتي أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمرية ستواجه بحزم وقوة، مشدداً على أنه لن يُسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.