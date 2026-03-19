وأكدت القيادة أن قواتها مستمرة في مواجهة موجات الهجمات، مشيدة بما أظهره منتسبوها من جاهزية قتالية ويقظة عالية، معتبرة أن الأداء يعكس كفاءة عملياتية متقدمة في حماية أجواء البلاد.

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المواقع المتضررة والأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات.

وشددت على أن استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.