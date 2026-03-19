وأكد نتنياهو ​في مؤتمر ‌صحفي، أن إسرائيل "ستتجاوب مع طلب ترامب"، مضيفا أن الحرب على إيران "ستنتهي في وقت أسرع مما يعتقده الناس".

من جانب آخر، قال نتنياهو أن ‌إيران لم ‌تعد تملك القدرة على ‌تخصيب ‌اليورانيوم ⁠أو صنع الصواريخ الباليستية.

وأضاف أن: "إيران لا تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم أو صنع الصواريخ الباليستية بعد ⁠مرور ‌20 يوما ⁠فقط على ⁠بدء ​شن الهجمات ⁠الجوية الأمريكية ​الإسرائيلية عليها".

وفي وقت سابق من الخميس، أكد ​وزير ⁠الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن قدرة طهران على إنتاج صواريخ باليستية جديدة "تراجعت بشدة" نتيجة استهداف المنشآت التصنيعية.

وقال ​هيغسيث إن أهداف ​الولايات المتحدة ‌في الحرب على إيران لم تتغير ‌منذ ‌بدء الضربات في 28 فبراير.

وأوضح أن ⁠الأهداف لا تزال قائمة متمثلة في تدمير ⁠منصات ‌إطلاق الصواريخ ⁠الإيرانية وقاعدة إيران الصناعية الدفاعية ⁠وسلاح البحرية ​ومنع ⁠طهران ​من امتلاك سلاح نووي.