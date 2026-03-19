أهاب مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، بجميع الآفراد والجهات إلى توخي الحذر من فيروسات المسح التدميرية (Wiper Malware)، وهي من أخطر البرمجيات الخبيثة المصممة لمسح البيانات وتعطيل الأنظمة بشكل متعمد.
وأكد المجلس أهمية الالتزام بأفضل ممارسات الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة بشكل مستمر، والحذر من الروابط والملفات غير الموثوقة، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات.
وأشار إلى أن الوعي والجاهزية يسهمان في حماية البيانات والخدمات الرقمية والحد من اثار التهديدات السيبرانية.