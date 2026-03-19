وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الطائرة الشبح من الجيل الخامس كانت "تنفذ مهمة قتالية فوق إيران" عندما اضطرت إلى الهبوط الاضطراري. وأضاف هوكينز أن الطائرة هبطت بسلام، وأن الحادث قيد التحقيق.

وتابع هوكينز: "هبطت الطائرة بسلام، والطيار في حالة مستقرة. هذا الحادث قيد التحقيق".

وسيكون هذا الحادث المرة الأولى التي تصيب فيها إيران طائرة أميركية في الحرب التي بدأت في أواخر فبراير. وتشغل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طائرات F-35 في هذا النزاع؛ وتبلغ تكلفة الطائرة أكثر من 100 مليون دولار.

ويأتي الهبوط الاضطراري في وقت يواصل فيه مسؤولون أميركيون كبار التأكيد على تحقيق نجاح واسع في حملتهم ضد إيران.

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث، صباح الخميس إن الولايات المتحدة "تحقق نصرًا حاسمًا" وأن الدفاعات الجوية الإيرانية "تم تحييدها".