وقال خلال مؤتمر صحافي في الدوحة "لهذا الاعتداء تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم"، محذرا من أن "توسيع دائرة الصراع لن يخدم أهداف أمن واستقرار المنطقة".

وشدد على ضرورة أن "تتوقف الحرب فورا"، مع الإشارة إلى أن "الكل يعلم من المستفيد منها ومن جر المنطقة للصراع".

من جانه قال وزير الخارجية ​التركي هاكان فيدان ⁠في تصريحات من الدوحة إن بلاده ​تقدم نصيحة "ودية" لإيران لتجنب ‌امتداد حربها مع الولايات المتحدة ‌وإسرائيل إلى ‌أنحاء الشرق الأوسط، مشددا على أن هجمات طهران على ‌دول المنطقة غير ‌مقبولة.

وأضاف ⁠أن إسرائيل هي المتسبب الرئيسي في هذه الحرب ⁠لكن ‌على إيران "مسؤولية تاريخية" تتمثل ⁠في عدم مهاجمة دول ⁠المنطقة.

وأوضح أن أنقرة ​على ⁠اتصال ​مع كل من واشنطن وطهران لفهم ​موقف كل منهما مؤكدا أن تركيا مستمرة في جهودها لإنهاء ​الصراع.