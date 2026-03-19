وأوضح الجيش أن الأهداف شملت سفنا مزودة بأنظمة صواريخ، وسفن دعم، وزوارق دورية، مضيفا أن مركز قيادة في الميناء استُهدف أيضا في العملية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن السفن الإيرانية المستهدفة كانت مزودة أيضا بأنظمة مراقبة جوية وصواريخ مضادة للغواصات.



وأضاف في بيان "هذه إحدى أهم الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية زئير الأسد".

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي نداف شوشاني في إحاطة صحافية منفصلة "نفذنا للمرة الأولى ضربات في شمال إيران في بحر قزوين".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك في تاريخنا... تمكّنا من استهداف حوض بناء سفنهم حيث يمكنهم إصلاح أو بناء سفن جديدة".

وأشار إلى أن إسرائيل قصفَت أكثر من 200 هدف في أنحاء إيران خلال الساعات ال36 الماضية.