يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في مصر، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، أداء دوره الإنساني والطبي في استقبال المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.
وكان المستشفى قد قدم أكثر من 13 ألف خدمة علاجية منذ بدء تشغيله، كما أجرى أكثر من 5600 عملية جراحية، ووفّر أكثر من 7500 جلسة علاج طبيعي، في تجسيد لالتزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للأشقاء الفلسطينيين ضمن عملية "الفارس الشهم 3".