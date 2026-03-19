وقال إلكين العضو في حزب الليكود لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "ينبغي ألا يتمحور النقاش حول متى ستنتهي (الحرب)، بل حول كيف لنا أن نطيل أمدها ونقاقم الأضرار".

وأضاف الوزير المعني بشؤون الهجرة والاستيعاب في تصريحات للإذاعة العسكرية "كل يوم من الحملة هو نعمة كبيرة لدولة إسرائيل".

وإلكين عضو أيضا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) المكلف إعطاء الضوء الأخضر لعمليات عسكرية واسعة النطاق.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران في 28 فبراير أشعلت الحرب في الشرق الأوسط.

والخميس، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إنه لا يوجد "إطار زمني" لإنهاء الحرب على إيران.

وأكد للصحافيين أن "القرار النهائي بيد الرئيس لنقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه".

وأوضح ​هيغسيث إن أهداف ​الولايات المتحدة ‌في الحرب لم تتغير ‌منذ ‌بدء الضربات. موضحا أن ⁠الأهداف لا تزال قائمة متمثلة في تدمير ⁠منصات ‌إطلاق الصواريخ ⁠الإيرانية وقاعدة إيران الصناعية الدفاعية ⁠وسلاح البحرية ​ومنع ⁠طهران ​من امتلاك سلاح نووي.