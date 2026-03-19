وقال الكعبي لرويترز: "قد نضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا والصين".

وفي ما يتعلق بالإنتاج والصادرات، كشف عن تراجع كبير مرتقب، موضحا: "سنخسر 12.8 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات أي ما يعادل 17 بالمئة من صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف أن التأثير لن يقتصر على الغاز المسال فقط، بل سيمتد إلى منتجات أخرى، قائلا: "ستنخفض صادراتنا من المكثفات بنحو 24 بالمئة وغاز البترول المسال بنسبة 13 بالمئة والنافتا والكبريت بنسبة 6 بالمئة لكل منهما والهيليوم بنسبة 14بالمئة".

وأشار إلى أن استئناف الإنتاج مرهون بالوضع الأمني، بقوله: "لكي نستأنف الإنتاج نحتاج أولا إلى وقف الأعمال العدائية"، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في البلاد.