وأكد هيغسيث ‌للصحفيين تدمير الدفاعات والقدرات الجوية الإيرانية بالكامل، مضيفا أن قدرة طهران على إنتاج صواريخ باليستية جديدة "تراجعت بشدة" نتيجة استهداف المنشآت التصنيعية.

وكشف عن تدمير نحو 120 سفينة حربية تابعة للقوات الإيرانية خلال المواجهات.

ووصف الوزير هجمات اليوم بأنها "أكبر وابل من الضربات" التي تم توجيهها منذ بدء التصعيد.

وقال ​هيغسيث إن أهداف ​الولايات المتحدة ‌في الحرب على إيران لم تتغير ‌منذ ‌بدء الضربات في 28 فبراير.

وأوضح أن ⁠الأهداف لا تزال قائمة متمثلة في تدمير ⁠منصات ‌إطلاق الصواريخ ⁠الإيرانية وقاعدة إيران الصناعية الدفاعية ⁠وسلاح البحرية ​ومنع ⁠طهران ​من امتلاك سلاح نووي.