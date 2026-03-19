جاء ذلك خلال لقاء الرئيسين، أثناء زيارة السيسي الأخوية إلى دولة الإمارات، الخميس، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية.

وأكد الرئيس المصري تضامن بلاده مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يجنبها مزيدا من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.