ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عراقجي قوله، إن "دول المنطقة تحتاج إلى التنسيق واليقظة"، في مواجهة ما وصفه بـ"السعي الأميركي والإسرائيلي إلى تصعيد التوتر من خلال الضربات على البنية التحتية الإيرانية".

وأوضح عراقجي، خلال محادثات هاتفية منفصله مع نظرائه في تركيا ومصر وباكستان، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم بأعمال تصعيدية ومزعزعة للاستقرار، مشيرا إلى أن إيران لن تدخر جهدا في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

كان عراقجي قد أكد في وقت سابق، أن "الاتصالات مستمرة مع دول الجوار، والتواصل الدبلوماسي لم يتوقف، وهناك تحركات ووساطات من دول في المنطقة لخفض التوتر وطرح أفكار لإنهاء الحرب".

ودعا وزير الخارجية الإيراني دول العالم إلى الامتناع عن أي خطوة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، حض عراقجي الدول على "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.