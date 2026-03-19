وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مقتل 3 نساء من جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل في بيت عوا قرب الخليل جنوبي الضفة، مساء الأربعاء.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل فلسطينيين في الهجمات الإيرانية، منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن من بين الضحايا مراهقة عمرها 17 عاما.

كذلك أشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة أكثر من 13 شخصا، بعضهم في حالة حرجة.

وقال إن صالون التجميل موجود في "كرفان" مصنوع من المعدن، بجانب منزل في بلدة بيت عوا.

وأظهرت صور "فرانس برس"، عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني داخل المنشأة، التي يبدو أن سقفها قد اخترقته شظايا مقذوفات وحيث غطت الدماء سجادة في المكان.

وأشارت "وفا" إلى سقوط شظايا صواريخ في مواقع عدة بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق رصد "صواريخ أُطلقت من إيران"، مضيفا أنه "يعمل على اعتراض التهديد".

وفي إسرائيل، أعلنت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء"، الخميس، مقتل شخص في وسط البلاد إثر هجوم صاروخي إيراني، مما رفع حصيلة القتلى إلى 15 شخصا.