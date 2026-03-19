وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أدى الحادث إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن "الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات"، بينما "تم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

وفي هجوم آخر لاحق، أعلنت المؤسسة تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيّرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأفادت مؤسسة البترول الكويتية أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة".