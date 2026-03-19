وأشارت القاهرة الإخبارية إلى إعادة فتح معبر رفح "في الاتجاهين"، كما عرضت لقطات تُظهر عددا من الفلسطينيين يستعدون للعبور من الجانب المصري إلى غزة، ومن بينهم أشخاص كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر.

كذلك، أظهرت لقطات سيارات إسعاف تنتظر استقبال مرضى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت، يوم الأحد الماضي، أنها ستعيد اعتبارا من الأربعاء (أمس)، فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "نحيطكم علما بأنه سيتم إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء (الثامن عشر من مارس الجاري)، وذلك بوجه حركة محدودة للأشخاص فقط".

يشار إلى أن المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يتيح لأهالي غزة الوصول إلى العالم الخارجي من دون المرور عبر إسرائيل، كان قد أعيد فتحه أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من فبراير، غير أن إسرائيل أعادت إغلاقه تزامنا مع الهجوم الذي نفذته مع الولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير الماضي.