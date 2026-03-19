وقال الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزاري تشاوري لدول عربية وإسلامية بالرياض، الخميس: "إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة"، مشيرا إلى أن "إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا".

وأشار إلى أن "الاعتداءات ستزيد من عزلة إيران إذ خططت بشكل مسبق للاعتداءات"، كما أكد أن "التناقض الإيراني ليس جديدا بل هو التحدي".

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها"، وشدد على أن "هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون لمواجهة الاعتداءات الإيرانية. إيران تتبع سياسة الابتزاز لغاية الوصول إلى أهدافها".

وأضاف: "إيران اعتدت على أعيان مدنية في دول الخليج مع بداية الحرب".

وأكد الوزير أن "إيران لطالما أنكرت دعمها للميليشيات وأدوارها التخريبية"، وحذر من أن "هجماتها على جيرانها سيكون لها عواقب، وسنتخذ القرارات المناسبة للدفاع عن بلدنا ومواردنا".

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن تعرض مصفاتي تكرير في الرياض لهجوم يعكس خطورة التصعيد، مؤكدا أن إيران "لم تتعامل مع جيرانها بروح الأخوة وإنما بنظرة عدائية، ولم تفهم الرسالة بوضوح ولا ترغب في فهمها".

وأكد وزير الخارجية أن "أي مساس بحرية الملاحة يهدد الأمن والسلم الدوليين ويتطلب عملا جماعيا"، كما شدد على ضرورة وقف إيران للهجمات فورا والتخلي عن السياسات العدائية ووقف دعم وكلائها في المنطقة.

واستضافت الرياض مساء الأربعاء اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بهدف المزيد من النقاش والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها، في ظل حرب إيران.