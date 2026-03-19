وقالت الداخلية القطرية، في منشور على منصة إكس، إن "الدفاع المدني يسيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة راس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات مع استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع".

وأضافت أن مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) تتولى تنفيذ مهامها في التعامل مع أي أجزاء خطرة.

وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت في وقت سابق الخميس أن هجمات صاروخية جديدة استهدفت مرافق رئيسية للغاز تابعة لها وألحقت بها أضرارا جسيمة.

وقالت الشركة في بيان "أنه في وقت مبكر من صباح الخميس تعرض عدد من مرافقها للغاز الطبيعي المسال لهجمات صاروخية تسببت بحرائق وألحقت المزيد من الأضرار الجسيمة".

وأضافت أنه "تم نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا لاحتواء الأضرار ولم تقع أي إصابات".