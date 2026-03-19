وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 12 دولة، بينها السعودية، مصر، الإمارات، تركيا، قطر، والأردن، حيث بحثوا تداعيات الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية ومطارات ومقار دبلوماسية.

وأكد البيان المشترك أن هذه الاعتداءات "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، مشددا على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المجتمعون إيران بوقف اعتداءاتها فورا، واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والعمل على خفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية.

كما شدد البيان على أن مستقبل العلاقات مع طهران مرهون باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم وتسليح الميليشيات في المنطقة.

ودعا الوزراء إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817، والامتناع عن تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.

وفي الشأن اللبناني، أكد المجتمعون دعمهم لأمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه، مع تفعيل سيادة الدولة على كامل أراضيها، كما أدانوا في الوقت ذاته العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التطورات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن واستقرار دولهم.