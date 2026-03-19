وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذه الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وعلى أن دولة الإمارات تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، ولصون مكتسباتها الوطنية.

كما شددت على أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف البنية التحتية والمنشآت النفطية في الدولة يمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.