وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المنطقة، تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وشددت في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليا.

وجددت الخارجية القطرية تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أرضيها.